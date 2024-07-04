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Военнослужащего из Хабаровского края наградили медалью Жукова

При выполнении боевой задачи старший сержант Александр Бадисов уничтожил несколько националистов.

Источник: Администрация Камышина

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант Александр Бадисов проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО, сообщили ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В 2023 году выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции в составе сводного подразделения на Запорожском направлении.

На протяжении всего времени выполнения специальных задач Александр Бадисов участвовал в подготовке военнослужащих группировки войск «Восток».

При выполнении боевой задачи в составе подразделения продвинувшись в глубину лесного массива старшим сержантом Бадисовым был обнаружен противник, а именно его ротный опорный пункт ВСУ.

Командир подразделения поставил задачу на поражение противника, после чего начал корректировать огонь артиллерии, наводя его на противника.

Старшим сержантом Бадисовым было уничтожено несколько националистов.

Приказом Министра обороны Российской Федерации за отвагу, мужество и героизм, проявленные в ходе исполнения воинского долга, старший сержант Александр Бадисов награжден государственной наградой «Медалью Жукова».