Военнослужащего из Хабаровского края наградили медалью Жукова

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант Александр Бадисов проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО, сообщили ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
В 2023 году выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции в составе сводного подразделения на Запорожском направлении.
На протяжении всего времени выполнения специальных задач Александр Бадисов участвовал в подготовке военнослужащих группировки войск «Восток».
При выполнении боевой задачи в составе подразделения продвинувшись в глубину лесного массива старшим сержантом Бадисовым был обнаружен противник, а именно его ротный опорный пункт ВСУ.
Старшим сержантом Бадисовым было уничтожено несколько националистов.
Приказом Министра обороны Российской Федерации за отвагу, мужество и героизм, проявленные в ходе исполнения воинского долга, старший сержант Александр Бадисов награжден государственной наградой «Медалью Жукова».