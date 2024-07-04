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Новосибирцам объяснили, каким людям нельзя прыгать с парашютом

На медконтроле не стоит умалчивать об имеющихся патологиях.

Источник: Комсомольская правда

Терапевт Кристина Заплавнова объяснила, каким людям нельзя прыгать с парашютом. Врач дала рекомендации NEWS.ru.

— Противопоказания к выполнению прыжков с парашютом: травмы головного мозга и опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые и легочные заболевания, повышенное или пониженное артериальное давление, склонность к обморокам, судорогам, психические заболевания, сахарный диабет в тяжелой форме, почечные болезни, серьезные дефекты зрения, — перечислила Заплавнова.

Большое значение также имеет вес: он должен быть не менее 45 и не более 90 килограммов. Про алкоголь лучше забыть за 24 часа до прыжка.

Терапевт предупреждает, что, проходя медконтроль, не стоит скрывать имеющиеся патологии или плохое самочувствие. Это может привести к травмам, обострениям или несчастным случаям во время полета.

здоровье