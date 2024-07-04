Хабаровский «Амур» подписал контракт с канадским форвардом Арно Дюрандо

Арно Дюрандо родился в 1999 году в Монреале. В профессиональный хоккей пришел в 2014 году и ярко проявил себя на молодежном уровне в Лиге Квебека (Канада), дойдя с командой «Галифакс» до финала Мемориального Кубка.