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Хабаровский «Амур» подписал контракт с канадским форвардом Арно Дюрандо

Соглашение рассчитано на один год.

Источник: ХК "Амур"

Хоккейный клуб «Амур» и канадский нападающий Арно Дюрандо заключили однолетний контракт на предстоящий сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Арно Дюрандо родился в 1999 году в Монреале. В профессиональный хоккей пришел в 2014 году и ярко проявил себя на молодежном уровне в Лиге Квебека (Канада), дойдя с командой «Галифакс» до финала Мемориального Кубка.

Затем был драфт Национальной хоккейной лиги и выступление в системе «Нью-Йорк Айлендерс». Также канадец выступал в Американской хоккейной лиге, где набрал 134 очка за 221 матч.

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