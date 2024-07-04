Жаркий четверг будет на Южном Урале

В четверг, 4 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +27 до +32 градусов. Ветер северной четверти 4−9 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +29 до +31 градуса. Ветер северо-западный, северный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 4 июля, у Алексия, Анастасии, Антония, Василисы, Георгия, Иоанна, Ионы, Иулия, Максима, Никиты, Николая, Павла, Терентия и Феодора.
Между прочим, 4 июля 2024 года отмечают Ульянов день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя опаздывать. Дело в том, что из-за этого можно навсегда потерять человека, к которому вы идете на встречу. Опоздание на работу грозит лишением источника дохода.