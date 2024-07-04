Жаркий четверг будет на Южном Урале

Между прочим, 4 июля 2024 года отмечают Ульянов день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя опаздывать. Дело в том, что из-за этого можно навсегда потерять человека, к которому вы идете на встречу. Опоздание на работу грозит лишением источника дохода.