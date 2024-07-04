Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всего 3 ясных дня за весь месяц: дожди накрывают Новосибирск с четверга, 4 июля

Затяжные осадки могут стать серьезным вызовом для Новосибирской области.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Согласно прогнозам метеосервиса «Яндекс. Погода», жителей Новосибирска ожидает длительный период дождей.

В период с 4 по 15 июля в городе ежедневно будут наблюдаться осадки. Несмотря на затяжной характер дождей, температура воздуха сохранится в комфортном диапазоне от +24 до +28 градусов.

По данным погодного сайта «gismeteo», за весь июль ожидается всего три солнечных дня с ясным небом. Затяжные осадки могут стать серьезным вызовом для Новосибирской области.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области зафиксировано 77 случаев тепловых и солнечных ударов.