Всего 3 ясных дня за весь месяц: дожди накрывают Новосибирск с четверга, 4 июля

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Согласно прогнозам метеосервиса «Яндекс. Погода», жителей Новосибирска ожидает длительный период дождей.
В период с 4 по 15 июля в городе ежедневно будут наблюдаться осадки. Несмотря на затяжной характер дождей, температура воздуха сохранится в комфортном диапазоне от +24 до +28 градусов.
По данным погодного сайта «gismeteo», за весь июль ожидается всего три солнечных дня с ясным небом. Затяжные осадки могут стать серьезным вызовом для Новосибирской области.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области зафиксировано 77 случаев тепловых и солнечных ударов.