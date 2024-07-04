Воробьев увязал открытие мемориала в «Крокусе» со сроками его восстановления

«Мы говорим и с собственником, и с семьями, которые пострадали. Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал. В какой части, как он будет выглядеть — мы будем информировать», — сказал Воробьев «РИА Новости».
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате нападения четырех вооруженных мужчин погибли 145 человек. Концертный зал полностью сгорел. Часть концертного зала могут передать под выставочные площади после ремонта, говорил Андрей Воробьев.
Площадь здания, в котором находился «Крокус Сити Холл», составляет 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м — это прогоревшие кровля и периметр. Строительство такого концертного зала, как «Крокус», потребует не менее $150 млн.