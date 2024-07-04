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Приметы на Ульянов день: что нельзя делать 4 июля 2024 года

В четверг, 4 июля, чтят память мученика Иулиана Тарсянина.

В четверг, 4 июля, чтят память мученика Иулиана Тарсянина. В народном календаре дата стала называться Ульянов день.

Что можно делать 4 июля:

  • собирать цветы липы (считалось, что она обладает целебными и защитными свойствами);
  • предки старались совершить как можно больше добрых дел;

Что нельзя делать 4 июля:

  • ругаться;
  • влюбленным разлучаться надолго;
  • опаздывать куда-либо;

Народные приметы:

  • листья папоротника скручиваются книзу — погода будет теплой и сухой;
  • дерево липы засохло — быть несчастью;
  • гроза сильная — дожди надолго затянутся.