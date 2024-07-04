Приметы на Ульянов день: что нельзя делать 4 июля 2024 года

В четверг, 4 июля, чтят память мученика Иулиана Тарсянина. В народном календаре дата стала называться Ульянов день.
Что можно делать 4 июля:
- собирать цветы липы (считалось, что она обладает целебными и защитными свойствами);
- предки старались совершить как можно больше добрых дел;
Что нельзя делать 4 июля:
- ругаться;
- влюбленным разлучаться надолго;
- опаздывать куда-либо;
Народные приметы:
- листья папоротника скручиваются книзу — погода будет теплой и сухой;
- дерево липы засохло — быть несчастью;
- гроза сильная — дожди надолго затянутся.