В пятницу Приморье окажется во власти циклона

В предстоящую пятницу Приморье окажется под влиянием циклона, который с Желтого моря переместится на Японское и станет смещаться над его акваторией, сообщает ИА PrimaMedia. Облачная шапка вихря накроет большую часть территории, ночью на юге начнутся дожди, днем распространятся на другие районы. Наиболее интенсивные, по данным Примгидромета, ожидаются на юго-востоке. Минимальная температура останется в пределах минувшей ночи, максимальная — на уровне вчерашнего дня.