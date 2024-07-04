В пятницу Приморье окажется во власти циклона

В предстоящую пятницу Приморье окажется под влиянием циклона, который с Желтого моря переместится на Японское и станет смещаться над его акваторией, сообщает ИА PrimaMedia. Облачная шапка вихря накроет большую часть территории, ночью на юге начнутся дожди, днем распространятся на другие районы. Наиболее интенсивные, по данным Примгидромета, ожидаются на юго-востоке. Минимальная температура останется в пределах минувшей ночи, максимальная — на уровне вчерашнего дня.
Во Владивостоке ближайшей ночью небо снова затянет облаками, утром начнется дождь и сохранится большую часть дня. Ночная температура существенно не поменяется, во второй половине дня воздух прогреется до +21…+24 °С.
Напомним, ранее синоптики сообщили, стоит ли Приморью ждать тайфунов в июле.
Сегодня, 4 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае местами кратковременные дожди, возможны грозы. Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +24…+26°С.