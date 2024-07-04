Врач раскрыла, что ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Большинство россиян предпочитают есть на завтрак рисовую и пшеничную каши, а также сэндвичи и блины. По данным экспертов, предпочтения людей в еде меняются в зависимости от региона. Например, Челябинск и Хабаровск — единственные города, где на завтрак не едят блины со сгущенным молоком. В Краснодаре, Москве и Хабаровске любят сэндвичи с тунцом, а на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири — с начинкой «Цезарь».