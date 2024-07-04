Врач раскрыла, что ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Каши быстрого приготовления теряют полезные свойства.
Каши быстрого приготовления проходят сильную обработку и теряют свои полезные свойства, поэтому их не рекомендуется есть на завтрак. Также натощак не следует пить кофе из-за стимулирования выработки соляной кислоты в желудке, рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина.
«Во время завтрака следует отказаться от каши быстрого приготовления. Они проходят сильную обработку, теряя свои полезные свойства, поэтому организм насыщается энергией на короткий промежуток времени. Кофе не стоит пить натощак, так как он стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую», — рассказала Зарубина изданию «Газета.ру».
Также она отметила, что лучше отказаться от таких продуктов, как белый хлеб, сдоба и выпечка — простые углеводы быстро повышают глюкозу в крови и быстро ее снижают. Из-за этого потом появляется чувство усталости и быстро наступает ощущение голода.
Врач не рекомендует пить соки, так как многие из них способны раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотность желудочного сока. По этой же причине Зарубина не рекомендует есть овощи и фрукты натощак.
Большинство россиян предпочитают есть на завтрак рисовую и пшеничную каши, а также сэндвичи и блины. По данным экспертов, предпочтения людей в еде меняются в зависимости от региона. Например, Челябинск и Хабаровск — единственные города, где на завтрак не едят блины со сгущенным молоком. В Краснодаре, Москве и Хабаровске любят сэндвичи с тунцом, а на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири — с начинкой «Цезарь».