Названы суммы выплат пострадавшим от наводнения в Приморье

В настоящее время оценочными комиссиями в принято 567 заявлений от пострадавших граждан, более ста из которых уже находятся в работе. В глава Дальнереченска заявил, что работы по обработке заявлений продолжаются без выходных, за каждой улицей закреплен сотрудник местной администрации.