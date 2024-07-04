Названы суммы выплат пострадавшим от наводнения в Приморье

«Дальнереченск пострадал больше всего, район благодаря превентивным мерам удалось отстоять. Первоочередная задача всех служб и властей — максимально быстро компенсировать ущерб людям, навести порядок в домах жителей», — обозначил глава региона Олег Кожемяко.
В пресс-службе правительсва Приморского края рассказали, что первые выплаты в размере 10 и 50 тысяч рублей начнут поступать на счета жителей в ближайшие дни.
В настоящее время оценочными комиссиями в принято 567 заявлений от пострадавших граждан, более ста из которых уже находятся в работе. В глава Дальнереченска заявил, что работы по обработке заявлений продолжаются без выходных, за каждой улицей закреплен сотрудник местной администрации.
По поручению губернатора региональный минфин окажет финансовую поддержку Дальнереченску и прилегающему району. Более 20 миллионов рублей направят на ремонт крыши и внутренних помещений местной малокомплектной школы, пострадавшей от воды. Работы планируется завершить к началу сентября.
Дополнительно в город направят тепловые пушки и мотопомпы для просушки помещений и откачки воды из подвалов домов. Особое внимание уделяется эпидемиологической ситуации: проводится обеззараживание колодцев, и в ближайшее время в населенные пункты прибудет спецмашина МЧС для промывки колодцев.
В ходе рабочей поездки на пострадавшим районам Олег Кожемяко пообщался с местными жителями, которые подняли вопрос о возможности льготного приобретения сельхозпродукции, особенно картофеля. Минсельхоз Приморья уде получил соответствующее поручение по организации закупки овощей для последующей продажи по сниженным ценам в Дальнереченске.
Напомним, что в конце июня на северные районы Приморского края обрушились сильные дожди, вызвавшие наводнение. Дальнереченск оказался в эпицентре стихии — подтоплено 456 подворий и 191 частный дом.
Ранее «ФедералПресс» назвал дату, когда на Приморье обрушатся грозовые дожди и холода.