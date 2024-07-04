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Объявлена многочасовая задержка рейса из Омска за рубеж

По состоянию на 7:45 четверга, 4 июля 2024 года, на онлайн-табло Омского аэропорта размещена информация о задержке сразу нескольких авиарейсов.

Источник: Freepik

Наиболее существенный по продолжительности перенос вылета у борта из Омска за рубеж — в Астану. Согласно графику, отправление заявлено в 14:30, однако по предварительным данным рейс стартует лишь в 23:40, то есть с 9-часовой задержкой.

Кроме того, продолжают «опаздывать» и борты в Сочи. Напомним, накануне вместо 12:40 самолет отправился в курортный город лишь в 20:16. Первый утренний рейс четверга, 4 июля 2024 года, по указанному направлению стартовал с «опозданием» на 1 час 40 минут — в 6:10, указано на онлайн-табло. У следующего к настоящему моменту фиксируется схожая по продолжительности задержка: до 8:50 вместо назначенных по расписанию 7:20.

Причины переносов на текущий момент неизвестны.