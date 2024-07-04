Объявлена многочасовая задержка рейса из Омска за рубеж

Кроме того, продолжают «опаздывать» и борты в Сочи. Напомним, накануне вместо 12:40 самолет отправился в курортный город лишь в 20:16. Первый утренний рейс четверга, 4 июля 2024 года, по указанному направлению стартовал с «опозданием» на 1 час 40 минут — в 6:10, указано на онлайн-табло. У следующего к настоящему моменту фиксируется схожая по продолжительности задержка: до 8:50 вместо назначенных по расписанию 7:20.