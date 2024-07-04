«Семья — это то, что нас объединяет»: челябинцев приглашают на Парад Семьи в День Петра и Февронии

Вот уже 16 лет Россия отмечает один из самых душевных и теплых праздников — День семьи, любви и верности. Он посвящен памяти святых князя Петра и его жены Февронии, чей брак считается в православии образцом супружеской жизни. 8 июля принято проводить в кругу родных, поэтому по всей стране проходят семейные мероприятия. На пресс-конференции медиагруппы «Комсомольская правда — Челябинск» эксперты рассказали, как будут отмечать праздник в Челябинске.
Поскольку история праздника восходит к православному дню памяти семьи Муромских, празднование начнется с Божественной литургии. Как рассказал руководитель социального отдела Челябинской епархии иерей Павел Курбатов, богослужения пройдут во всех храмах Челябинска утром 8 июля. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова в 9:00.
А сразу после богослужения духовенство Челябинской епархии планирует освятить памятник Петру и Февронии, который был открыт неподалеку — на территории Рождественского сквера.
— Мы приглашаем на мероприятие всех желающих. Освящение памятника планируется в 11:00 часов. После этого администрация Калининского района планирует устроить там небольшой праздник с выступлениями артистов и чествованием семей.
Финальным аккордом праздника станет Всероссийский парад семей, который в Челябинске пройдет уже во второй раз. По пешеходной части проспекта Ленина колонна участников, сопровождаемая оркестром и казаками, проследует до улицы Энтузиастов, а затем до центрального входа в парк имени Гагарина.
Начало шествия запланировано на 18:00 у памятника Курчатову. По словам Бориса Ваганова, представителя Челябинского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, парад станет мероприятием, которое объединит все семьи, чтобы продемонстрировать семейные ценности.
Для участия в шествии регистрация не требуется. Присоединиться к колонне можно будет прямо на улице по ходу ее движения. На центральной сцене парка имени Гагарина в честь праздника выступят творческие коллективы, а официальные лица наградят многодетные семьи и семьи-юбиляры.
Однако для обеспечения безопасности дорожное движение на время проведения парада будет ограничено, а перед входом в парк гостям необходимо будет пройти через пропускной пункт и досмотр.
Как отметила Наталья Кутепова, помощник сенатора РФ Маргариты Павловой, подобные мероприятия пройдут по всей Челябинской области. Отмечать День семьи начнут уже с 5 июля.
— Сегодня мы понимаем, что семья — это то, что объединяет нас и делает крепче. В этот день мы ожидаем увидеть ребят, которые воспользуются возможностью признаться в любви своим любимым и создать семью. И хотелось бы, чтобы в будущем мы смогли достичь того, чтобы День семьи, любви и верности стал государственным праздником. Чтобы мы не отмечали День отца и День матери по отдельности, а сделали один общий день, посвященный прославлению семьи, как ячейки общества.
Куда еще сходить в Челябинске на День семьи. Программа на 8 июля 2024
Несмотря на то, что официально праздник отмечают в понедельник, 8 июля, мероприятия запланированы на субботу и воскресенье.
6 июля в «Максилэнде» на улице Артиллерийской подготовили свою программу. С 11:00 при покупке билета в парк развлечений гостям будут выдавать квест-карты. С 13:00 стартует квест в свободном формате, завершением которого станет раздача бесплатной сахарной ваты. В 14:00 квест продолжится, гостей ожидают танцы и игры. А в 15:30 на парковке вблизи парка организуют пенную вечеринку.
В этот же день в шахматном клубе парка Гагарина в 15:00 проведут мастер-класс — для бабушки внуки могут сами сделать ароматный чай.
7 июля в «Максилэнде» в ТРК «Космос» в 14:00 начнется праздничная программа для всей семьи. Развлечения подготовили и во «Всюду Чудо Парке», начало в 15:00.
В парке Тищенко в 16:00 стартует семейный фестиваль уличных театров. Гостей ждут спектакли от музыкально-пластического театра «Аккорд» (в 16:00), экспериментальной театральной лаборатории из Санкт-Петербурга (в 17:15), дуэта NEBOLET (в 18:00).
Также 7 июля с 14:00 до 17:00 библиотека имени Пушкина приглашает семьи на праздник. В программе: мастер-классы созданию открыток и семейных гербов, знакомство с литературой через увлекательные лекции, презентации, экскурсии и встречи с авторами, веселые игровые программы, концерт-чествование семейных пар, фотозоны.
8 июля в государственном историческом музее Южного Урала на Летней эстраде в 16:00 начнется праздничная программа с мастер-классами, выступлением этнобэнда IS NOT, которые сыграют народные и современные песни на аккордеоне, маленькой и большой балалайках, домре. На мастер-классах можно сплести венки из сухоцветов, сделать кольца из бисера и семенные обереги. Но на них нужна предварительная регистрация.