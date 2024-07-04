«Семья — это то, что нас объединяет»: челябинцев приглашают на Парад Семьи в День Петра и Февронии

— Сегодня мы понимаем, что семья — это то, что объединяет нас и делает крепче. В этот день мы ожидаем увидеть ребят, которые воспользуются возможностью признаться в любви своим любимым и создать семью. И хотелось бы, чтобы в будущем мы смогли достичь того, чтобы День семьи, любви и верности стал государственным праздником. Чтобы мы не отмечали День отца и День матери по отдельности, а сделали один общий день, посвященный прославлению семьи, как ячейки общества.