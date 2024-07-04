В Приморье завершили поиски мамы с дочкой, которые ушли за грибами

37-летняя Александра и 11-летняя Валерия живы и здоровы, только остались напуганы. Они заблудились, решили обойти сопку и вышли к селу Фроловка. Как узнала «КП», у женщины есть муж, а также 14-летний ребенок. Родные ждут их дома.