В Приморье завершили поиски мамы с дочкой, которые ушли за грибами

Пропавшие в лесу под Углекаменском Александра и Валерия Р. найдены. Мама с дочкой ушли за грибами, их искали более суток, сообщили «Комсомолке» волонтеры.
37-летняя Александра и 11-летняя Валерия живы и здоровы, только остались напуганы. Они заблудились, решили обойти сопку и вышли к селу Фроловка. Как узнала «КП», у женщины есть муж, а также 14-летний ребенок. Родные ждут их дома.
Напомним, к поискам были подключены отряды ПримПоиска, спасатели МЧС из Находки. «КП» писала об этом в отдельном материале.