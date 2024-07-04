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Малина или клубника: что и кому полезнее

Российский диетолог Алексей Кабанов рассказал, в чем различие малины и клубники и кому эти ягоды нужно употреблять с осторожностью, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации РИА Новости, доктор Кабанов рассказал, что малина насыщена антиоксидантами и витаминами, поддерживает иммунитет и помогает в борьбе с респираторными заболеваниями. Но не стоит ее употреблять в чрезмерном количестве, особенно при расстройствах работы ЖКТ из-за кислотности.

По словам Кабанова, лучше всего съедать не более одного стакана (200 граммов) малины в день. Рекомендуется не есть ягоду утром или на ночь.

Он также отметил, что клубника содержит в себе больше клетчатки и лучше влияет на работу ЖКТ.

«С аккуратностью необходимо употреблять клубнику аллергикам, а также людям, страдающим диабетом. Но клубника менее кислая, да и такого насыщенного сока, как в малине, у этой ягоды нет. Поэтому для ЖКТ серьезной опасности она не представляет».

Доктор Кабанов

Он добавил, что лучше съедать не больше одного стакана клубники в день.

здоровье