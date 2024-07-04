Малина или клубника: что и кому полезнее

«С аккуратностью необходимо употреблять клубнику аллергикам, а также людям, страдающим диабетом. Но клубника менее кислая, да и такого насыщенного сока, как в малине, у этой ягоды нет. Поэтому для ЖКТ серьезной опасности она не представляет».