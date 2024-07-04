Ивана Купалу отпразднуют красноярцы 7 июля

Жители Красноярска смогут отметить Иван Купала на Центральной набережной. Там в рамках проекта «АРТ-Берег» пройдет фестиваль газировки.
«Так о чем же этот фестиваль? О лете, солнце, жаре, веселье, смехе и безграничном счастье — обо всём, с чем ассоциируется это предстоящее событие», — пишут в соцсетях Красгорпарка.
В программе фестиваля запланированы игры, конкурсы и розыгрыш призов. Будут работать интерактивные площадки, состоится шоу барабанщиков и диджей-сет с пенной вечеринкой. Также организаторы обещают море газировки.
Начало фестиваля в 15:00 7 июля. Вход свободный.
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