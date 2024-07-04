Защитники стадиона «Пионер» в Иркутске обратились к Бастрыкину и Путину

Ранее иркутяне уже записывали подобные обращения с просьбой защитить «Пионер», и они имели свои плоды. Так, например, после пошлого обращения ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело, которое, впрочем, быстро закрыли. Однако глава СК РФ потребовал возобновить производство. Также за ситуацией следит прокуратура.