Защитники стадиона «Пионер» в Иркутске обратились к Бастрыкину и Путину

Ранее иркутяне уже записывали подобные обращения с просьбой защитить «Пионер», и они имели свои плоды. Так, например, после пошлого обращения ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело, которое, впрочем, быстро закрыли. Однако глава СК РФ потребовал возобновить производство. Также за ситуацией следит прокуратура.
Тем временем, по данным представителей инициативной группы защитников спортобъекта, несмотря на официальный запрет и отсутствие разрешения на строительство, на территории бывшего стадиона появились строительная техника и вагончик для рабочих.