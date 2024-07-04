Угнавшему Т-64 украинскому танкисту выдали паспорт РФ. Видео

«Граждане Украины, постоянно проживающие либо проживавшие на территории ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года, после подписания дополнительного соглашения о вхождении в состав РФ имеют право получить паспорт гражданина РФ. Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ», — заявила Татьяна Коваленко, ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что теперь танкист стал полноправным россиянином, паспорт ему был вручен после зачитывания присяги.