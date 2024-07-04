Бывшего владельца «Пермалко» хотят признать экстремистом

В 1990-е годы Юрий Шефлер стал сооснователем торгового дома «Садко-Аркада», а также был акционером других крупных компаний. В 2000-м году против олигарха было заведено уголовное дело, связанное с незаконным использованием товарного знака. В 2002-м он покинул Россию и сосредоточился на развитии водочного бизнеса за рубежом.