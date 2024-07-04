Бывшего владельца «Пермалко» хотят признать экстремистом

В иске генпрокуратуры утверждается, что компании, связанные с Шефлером, предоставляли финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), поставляя им различное военное оборудование и средства обеспечения (по версии надзора, за счет средств компаний Шефлера вооруженные силы Украины получали беспилотники, автомобили, боеприпасы, питание и средства связи).
К одной из таких компаний относится АО «Амбер Талвис», крупный производитель алкогольной продукции в России (Тамбовская область). Она подлежит конфискации.
Генпрокуратура заявляет, что действия компаний Шефлера направлены «против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства». А сам олигарх негативно высказывается о Российской Федерации в европейских судах, открыто осуждает проведение СВО. Кроме того, его компании финансируют фонд «Поддержи Украину».
В 1990-е годы Юрий Шефлер стал сооснователем торгового дома «Садко-Аркада», а также был акционером других крупных компаний. В 2000-м году против олигарха было заведено уголовное дело, связанное с незаконным использованием товарного знака. В 2002-м он покинул Россию и сосредоточился на развитии водочного бизнеса за рубежом.
Несмотря на уголовное преследование, в 2007 году S.P.I. Group приобрела контрольный пакет акций крупного уральского производителя алкоголя — ОАО «Пермалко». В 2023-м это предприятие было выкуплено петрозаводским ООО «АлкоВорлд», принадлежащим Александру Глусю, бывшему топ-менеджер российского отдела основанной на Украине водочной компании Nemiroff.