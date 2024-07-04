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Бывшего владельца «Пермалко» хотят признать экстремистом

Генпрокуратура РФ решила добиться признания водочного олигарха Юрия Шефлера экстремистом, а связанных с ним компаний (в том числе тамбовское «Амбер Талвис») — экстремистскими, сообщает «Ъ». Ранее господин Шефлер владел заводом «Пермалко».

Источник: Коммерсантъ

В иске генпрокуратуры утверждается, что компании, связанные с Шефлером, предоставляли финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), поставляя им различное военное оборудование и средства обеспечения (по версии надзора, за счет средств компаний Шефлера вооруженные силы Украины получали беспилотники, автомобили, боеприпасы, питание и средства связи).

К одной из таких компаний относится АО «Амбер Талвис», крупный производитель алкогольной продукции в России (Тамбовская область). Она подлежит конфискации.

Генпрокуратура заявляет, что действия компаний Шефлера направлены «против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства». А сам олигарх негативно высказывается о Российской Федерации в европейских судах, открыто осуждает проведение СВО. Кроме того, его компании финансируют фонд «Поддержи Украину».

В 1990-е годы Юрий Шефлер стал сооснователем торгового дома «Садко-Аркада», а также был акционером других крупных компаний. В 2000-м году против олигарха было заведено уголовное дело, связанное с незаконным использованием товарного знака. В 2002-м он покинул Россию и сосредоточился на развитии водочного бизнеса за рубежом.

Несмотря на уголовное преследование, в 2007 году S.P.I. Group приобрела контрольный пакет акций крупного уральского производителя алкоголя — ОАО «Пермалко». В 2023-м это предприятие было выкуплено петрозаводским ООО «АлкоВорлд», принадлежащим Александру Глусю, бывшему топ-менеджер российского отдела основанной на Украине водочной компании Nemiroff.

Прокуратура