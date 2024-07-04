Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье переливы затрудняют движение транспорта в двух муниципалитетах

Дорожные службы устраняют последствия подтоплений на участках трасс, где уровень воды снижается.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье сохраняются проблемы с переливами, влияющими на движение транспорта в двух муниципальных районах. Министерство ГОЧС края информирует, что в Красноармейском и Дальнереченском округах дорожные службы активно занимаются устранением последствий подтоплений, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

В Красноармейском округе на 32 километре дороги Рощино-Мельничное затруднено движение всех видов автотранспорта из-за сильного перелива. Населенные пункты Дерсу и Дальний Кут остаются отрезанными от основного транспортного сообщения. На участке работают спасатели, и организована лодочная переправа для транспортировки людей, медикаментов и продуктов.

Кроме того, в Дальнереченском округе запрещено движение легковых автомобилей на улицах Молодежной и Новой, а также в селе Лазо.

На других участках, таких как дорога Лукьяновка-Новополтавка между 2 и 3 километрами, уровень воды начал снижаться, что позволило дорожным службам начать работы по восстановлению проезда.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства края призывает водителей соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков на участках с ограничениями движения.

Напомним, жители Дальнереченска и Дальнереченского района Приморья на этой неделе получат первые выплаты для возмещения ущерба, причиненного сильными дождями. Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в муниципалитет поручил властям как можно быстрее компенсировать потери населению.