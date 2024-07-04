В Приморье переливы затрудняют движение транспорта в двух муниципалитетах

В Приморье сохраняются проблемы с переливами, влияющими на движение транспорта в двух муниципальных районах. Министерство ГОЧС края информирует, что в Красноармейском и Дальнереченском округах дорожные службы активно занимаются устранением последствий подтоплений, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.