До середины июля в Приморье не ожидаются тайфуны

В Приморье после обрушившихся на край дождей наладилась погода, однако жители все равно опасаются очередного удара стихии. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, до середины июля в Тихом океане не ожидаются тайфуны, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам синоптика, расчеты на полмесяца показали, что в ближайшее время тайфуны не ожидаются. Только одна модель указала, что циклон может возникнуть после 15 июля, а чтобы дойти до Приморья, ему понадобится минимум неделя.
Борис Кубай отметил, что июнь в Приморье оказался экстремально влажным. Ранее мы писали, что первая стадия летнего муссона принесла в край длительные ливневые осадки. Из-за этого уровень воды во многих реках Приморья превысил среднемноголетнее значение до 5 раз, наблюдались «переувлажнение почвы» и паводки. А вот в июле ожидаются традиционные для лета жара, солнце и редкие дожди.
«Вторая стадия муссона принесет более теплую воздушную массу, в том числе субтропическую. Осадки начнут чаще идти на юге, но их все равно будет меньше, чем в июне. При этом уже наметилась тенденция повышения уровня пожароопасности на территории центральных районов края».