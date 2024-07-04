До середины июля в Приморье не ожидаются тайфуны

«Вторая стадия муссона принесет более теплую воздушную массу, в том числе субтропическую. Осадки начнут чаще идти на юге, но их все равно будет меньше, чем в июне. При этом уже наметилась тенденция повышения уровня пожароопасности на территории центральных районов края».