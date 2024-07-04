Иркутян приглашают принять участие в сезонной ярмарке на Волжской

Участниками ярмарки могут стать зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством), осуществляющие деятельность по продаже товаров.
Стоимость аренды прилавка — 207,51 рубля в день.
Ознакомиться с порядком организации ярмарки, возможным ассортиментом товаров, списком необходимых документов можно по ссылке: www.irkget.ru/docs/fair.htm.
Заявки принимают по будням с 8:00 до 17:00 (обед 12:00 до 13:00) по адресу: ул. Пискунова, 128, 3 этаж, каб. 306.