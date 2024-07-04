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Иркутян приглашают принять участие в сезонной ярмарке на Волжской

Иркутск, НИА-Байкал — До 8 июля идет прием заявок на предоставление мест для продажи товаров на универсальной сезонной ярмарке на улице Волжская, 14 «Б».

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Участниками ярмарки могут стать зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством), осуществляющие деятельность по продаже товаров.

Стоимость аренды прилавка — 207,51 рубля в день.

Ознакомиться с порядком организации ярмарки, возможным ассортиментом товаров, списком необходимых документов можно по ссылке: www.irkget.ru/docs/fair.htm.

Заявки принимают по будням с 8:00 до 17:00 (обед 12:00 до 13:00) по адресу: ул. Пискунова, 128, 3 этаж, каб. 306.

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