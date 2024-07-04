Иркутян приглашают принять участие в сезонной ярмарке на Волжской

Участниками ярмарки могут стать зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством), осуществляющие деятельность по продаже товаров.