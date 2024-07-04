Почему в Татышев-парке не работает бассейн?

Бассейн, который был открыт в 2022 году, работал один сезон. Как выяснилось прошлой весной, перед строительством подрядчики не провели необходимые по закону археологические исследования.
"Пляжно-развлекательный комплекс в этом году работать не будет. На объект наложен арест, и он законсервирован. Дальнейшая судьба бассейна будет определена судом, — сообщил директор Татышев-парка Михаил Ковтунов. — После исследования проб воды у пляжа Роспотребнадзор выдал положительное заключение и разрешение купаться на острове в Енисее у Октябрьского моста.
Сейчас ждём результатов ещё одного исследования западной группы водоёмов у вантового моста, где в прошлом году мы завершили благоустройство территории. Глубина там не очень большая, особенно в озере Любовь. Там тоже были взяты пробы воды и почвы. Как получим результаты, станет известно, можно ли там купаться".