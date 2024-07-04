Почему в Татышев-парке не работает бассейн?

Сейчас ждём результатов ещё одного исследования западной группы водоёмов у вантового моста, где в прошлом году мы завершили благо­устройство территории. Глубина там не очень большая, особенно в озере Любовь. Там тоже были взяты пробы воды и почвы. Как получим результаты, станет известно, можно ли там купаться".