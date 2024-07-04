Жителей Хабаровского края в выходные зовут отведать свежей ухи

В Хабаровском крае в эти выходные пройдут сразу два рыбных фестиваля — на востоке и юге региона. В субботу, 6 июля, на «Праздник первой горбуши» приглашает всех желающих Советско-Гаванский район, а 7 июля в Бикинском районе состоится «РыбаФест». Оба мероприятия направлены на сохранение семейных и культурных традиций и приурочены к Году семьи, объявленному президентом России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Национальный фольклорно-обрядовый фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества народов Севера и Дальнего Востока проводится с 2006 года. Принять участие в «Празднике первой горбуши» на побережье бухты Окоча залива Советская Гавань приезжают гости со всего края и соседних регионов. Они с удовольствием принимают участие в проведении орочских обрядов, в соревнованиях по заплыву на лодках и разделке рыбы на скорость, конкурсе по приготовлению ухи и различных мастер-классах. В рамках концертной программы запланировано выступление ансамбля этнического танца и костюма «Аньяха Хаджи», — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
В ведомстве также отметили, что «Праздник первой горбуши» — дипломант регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов».
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В Бикинском же районе «РыбаФест» пройдет впервые. Местом для фестиваля выбрали базу отдыха «Зеркальная» на берегу озера Камышовое между Бикином и селом Покровка. Там гостей ожидают выступление творческих коллективов, конкурсы и спортивные соревнования по рыбной ловле «РыбалкаФест» и кулинарное состязание «УхаФест».
Добраться до места проведения мероприятия из Хабаровска можно на личном автомобиле или на междугородном автобусе № 297/1. Для посетителей фестиваля будет организован трансфер с привокзальной площади Бикина в 11:00 и 11:40, обратно в Бикин с базы отдыха — в 17:30 и 18:10..