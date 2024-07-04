Жителей Хабаровского края в выходные зовут отведать свежей ухи

— Национальный фольклорно-обрядовый фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества народов Севера и Дальнего Востока проводится с 2006 года. Принять участие в «Празднике первой горбуши» на побережье бухты Окоча залива Советская Гавань приезжают гости со всего края и соседних регионов. Они с удовольствием принимают участие в проведении орочских обрядов, в соревнованиях по заплыву на лодках и разделке рыбы на скорость, конкурсе по приготовлению ухи и различных мастер-классах. В рамках концертной программы запланировано выступление ансамбля этнического танца и костюма «Аньяха Хаджи», — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.