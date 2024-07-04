На улице Ленина в Иркутске ремонтируют тротуарную плитку

Этот участок приводят в порядок по просьбам жителей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Завершается демонтаж всех элементов. Началось обустройство основания: выравнивание и утрамбовка песчаного слоя. После этого плитку выложат заново. Сломанные фрагменты заменят», — прокомментировал заместитель начальника отдела содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений администрации Иркутска Алексей Корякин.
Покрытие пешеходных зон также обновят на улице Красного Восстания около здания № 9 и в районе перекрестка Степана Разина и Свердлова. Работы на трех объектах планируют завершить до середины июля.
По поручению мэра Руслана Болотова в городе восстанавливают дорожное полотно струйно-инъекционным методом. Такие мероприятия накануне провели на участках Улан-Баторской, Розы Люксембург, Маршала Конева, Воронежской, Медведева, Напольной, Петрова, Партизанской, Олонской, на бульваре Рябикова, в микрорайонах Юбилейный и Университетский.
Продолжается комплексный ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядные организации уже работают на Володарского, Горького, Чайковского, Байкальской, Пролетарской, Малой Розе, Ленинградской, Трудовой, Сеченова, Якоби, Академической, Литвинова, в 20-м Советском переулке, на объездной Ново-Ленино и других объектах.