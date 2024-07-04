Мэр Иркутска передал ордена Мужества семьям участников спецоперации

Награды вручил мэр Руслан Болотов.
«Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения подвигу наших защитников. Владимир Горбунов и Руслан Илюнькин погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Настоящие герои — стойкие, храбрые, верные присяге и Родине. Они приняли для себя решение бороться за Россию, за правду и были верны ему до последнего момента. Мы передаем родным и близким награды — символ нашей признательности бойцам за их подвиг, а также знак нашего уважения семьям, которые воспитывали и поддерживали таких достойных людей», — подчеркнул Руслан Болотов.
Руслан Илюнькин родился в 1991 году в поселке Таксимо Республики Бурятия. Был мобилизован из Иркутска. В зоне СВО являлся водителем автовзвода. Владимир Горбунов родился в 1985 году в Иркутске. Ушел служить по контракту из пункта в Москве. На фронте был помощником гранатометчика. Мужчины имели воинское звание «рядовой».
По информации пресс-службы мэрии, в 2024 году в городе продолжится установка мемориальных досок в честь иркутян, погибших в зоне проведения СВО. Таблички разместят на фасадах учебных заведений, в которых учились военнослужащие.