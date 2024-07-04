Мэр Иркутска передал ордена Мужества семьям участников спецоперации

«Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения подвигу наших защитников. Владимир Горбунов и Руслан Илюнькин погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Настоящие герои — стойкие, храбрые, верные присяге и Родине. Они приняли для себя решение бороться за Россию, за правду и были верны ему до последнего момента. Мы передаем родным и близким награды — символ нашей признательности бойцам за их подвиг, а также знак нашего уважения семьям, которые воспитывали и поддерживали таких достойных людей», — подчеркнул Руслан Болотов.