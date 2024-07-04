Кузбасские врачи спасли девочку, которая проглотила батарейку

Из-за рубцов ребенок не мог сам дышать, перенес искусственную кому. За здоровье малышки несколько лет боролись реаниматологи, эндоскописты, оториноларингологи. До недавних пор у девочки стояла трахеостома — маленькая пациентка лишь недавно начала дышать сама. Трахеостому удалили. Медики ещё будут наблюдать за состоянием девочки.