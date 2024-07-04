Кузбасские врачи спасли девочку, которая проглотила батарейку

Врачи КОДКБ им. Ю. А. Атаманова спасли полуторагодовалую девочку, проглотившую батарейку. Инородное тело несколько часов находилось в организме, что привело к повреждению пищевода и рубцовым сужениям гортани. Это произошло 5 лет назад, однако лишь сейчас завершается благополучно.
«Год и семь ей было, она проглотила батарейку. Они играли со старшей сестрой, я отвернулась буквально на секунду — и все, жизнь перевернулась», — вспоминает мама девочки произошедшее.
Из-за рубцов ребенок не мог сам дышать, перенес искусственную кому. За здоровье малышки несколько лет боролись реаниматологи, эндоскописты, оториноларингологи. До недавних пор у девочки стояла трахеостома — маленькая пациентка лишь недавно начала дышать сама. Трахеостому удалили. Медики ещё будут наблюдать за состоянием девочки.