Шеремет назвал «мирный план» иноагента Дмитрия Гордона плодом больного воображения.
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) опубликовал «мирный план» по Украине, который якобы Россия передала США. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал этот документ плодом больного воображения.
«Весь этот план — плод больного воображения Гордона. Он свои липовые измышления пытается выдать за какую-то правду и действует по нацистскому принципу», — заявил Михаил Шеремет, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что чем страшнее звучит ложь, тем быстрее общественность в нее поверит.
Гордон, осужденный в России на 14 лет лишения свободы за призывы к терроризму и развязыванию войны, а также за распространение фейков о ВС РФ, несколько дней ранее сделал заявление о «мирном плане». В нем он опирался на информацию украинской разведки.
Одним из условий прекращения украинского конфликта в плане Гордона было деление Крыма, который вошел в состав РФ в результате референдума. Кроме того, в нем содержался тезис, что Россия якобы передаст Киеву Запорожскую АЭС и не будет против вступления страны в Евросоюз.
*Дмитрий Гордон признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.