В Приморье кинологи ИК-27 обнаружили тайник с героином

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!»(0+) кинологи и специально обученная поиску наркотических веществ собака Альф приняли участие в обыске жилого дома вместе с сотрудниками полиции. Благодаря курчавошерстному ретриверу был найден тайник с героином в крупном размере, сообщает ИА PrimaMedia.
Специалисты-кинологи ИК-27 и сотрудники полиции обыскивали жилой дом. В его пристройке Альф обнаружил схрон на потолке. То, что собака нашла именно наркотики, стало понятно по ее поведению. Полицейские осмотрели пристройку и нашли две пластиковые ёмкости с порошкообразным веществом. Экспертиза сообщила, что это героин.
На службе Альф уже два года. Кинологам и сотрудникам полиции животное также помогает проверять водителей автотранспортных средств на предмет потребления и перевозки наркотических средств.
Ранее служебно-розыскная собака Ямайка помогла раскрыть квартирную кражу в Артеме. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. В отсутствие хозяев злоумышленник проник в дом и похитил лодочный мотор, газовые печки, бензопилу и раскладные кресла.