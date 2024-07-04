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В Приморье кинологи ИК-27 обнаружили тайник с героином

Собака Альф нашла наркотики в жилом доме.

Источник: УФСИН по Приморскому краю

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!»(0+) кинологи и специально обученная поиску наркотических веществ собака Альф приняли участие в обыске жилого дома вместе с сотрудниками полиции. Благодаря курчавошерстному ретриверу был найден тайник с героином в крупном размере, сообщает ИА PrimaMedia.

Специалисты-кинологи ИК-27 и сотрудники полиции обыскивали жилой дом. В его пристройке Альф обнаружил схрон на потолке. То, что собака нашла именно наркотики, стало понятно по ее поведению. Полицейские осмотрели пристройку и нашли две пластиковые ёмкости с порошкообразным веществом. Экспертиза сообщила, что это героин.

На службе Альф уже два года. Кинологам и сотрудникам полиции животное также помогает проверять водителей автотранспортных средств на предмет потребления и перевозки наркотических средств.

Ранее служебно-розыскная собака Ямайка помогла раскрыть квартирную кражу в Артеме. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. В отсутствие хозяев злоумышленник проник в дом и похитил лодочный мотор, газовые печки, бензопилу и раскладные кресла.