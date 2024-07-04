В Приморье кинологи ИК-27 обнаружили тайник с героином

Специалисты-кинологи ИК-27 и сотрудники полиции обыскивали жилой дом. В его пристройке Альф обнаружил схрон на потолке. То, что собака нашла именно наркотики, стало понятно по ее поведению. Полицейские осмотрели пристройку и нашли две пластиковые ёмкости с порошкообразным веществом. Экспертиза сообщила, что это героин.