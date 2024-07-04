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Красноярск подтопило ночным дождем

На улицы вышла спецтехника для откачки воды.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 65% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: Соцсети

В Красноярске ночью прошел сильный ливень. В результате некоторые улицы оказались затоплены.

На некоторые участки дорог уже выехали дорожные службы. Как рассказали в Управлении дорог, об осадках знали заранее и сумели подготовиться. Дождеприемные колодцы заранее почистили от грязевых пробок, а на проблемных участках дежурила техника.

Ночью в работе было задействовано 8 единиц техники. Откачка проводилась на улицах 60 лет Октября, Карла Маркса, Робеспьера, Мира, Грунтовая, Красная площадь, Профсоюзов, Киренского, Цементников, Затонская, Калинина, Парашютная.

Работы продолжаются. В дневную смену вышло 10 единиц техники, которые продолжат откачивать воду на улицах Грунтовая, Цементников, Мусоргского, 60 лет Октября, Медицинский, Щорса, Менделеева, Павлова, Мичурина, Алексеева, Дубровинского, Семафорная, Ширинская и по заявкам.