Губернатор Воробьев ответил, когда появится мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе»

«Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара», — заявил Андрей Воробьев, отвечая на вопрос о сроках создания мемориала после теракта в «Крокусе». Он добавил, что региональные власти постоянно общаются с пострадавшими семьями и собственником по вопросу создания памятника, передает РИА Новости.