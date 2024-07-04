Губернатор Воробьев ответил, когда появится мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Сроки создания памятника у «Крокуса» зависят от реставрации самого здания, заявил Воробьев.
Сроки создания мемориала в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» зависят от процесса восстановления самого здания. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара», — заявил Андрей Воробьев, отвечая на вопрос о сроках создания мемориала после теракта в «Крокусе». Он добавил, что региональные власти постоянно общаются с пострадавшими семьями и собственником по вопросу создания памятника, передает РИА Новости.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате него погибло 145 человек. Здание было частично уничтожено пожаром. Позже Воробьев сообщил, что на месте сгоревшего концертного зала построят комплекс выставочных площадей, а также установят мемориал.