Житель Анжеро-Судженска из-за ревности убил свою женщину

Жителя Анжеро-Судженска обвиняют в убийстве женщины.
28 июня подозреваемый, находясь у себя дома по ул. Станционной, из ревности ударил ножом в грудь свою сожительницу. От телесных повреждений она умерла на месте происшествия.
Фигуранта задержали и заключили под стражу, он сотрудничает со следствием. Проведенное освидетельствование показало, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.
«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъяты орудие и биологические следы преступления, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отписались следователи.