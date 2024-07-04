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Житель Анжеро-Судженска из-за ревности убил свою женщину

Его быстро поймали и заключили под стражу.

Жителя Анжеро-Судженска обвиняют в убийстве женщины.

28 июня подозреваемый, находясь у себя дома по ул. Станционной, из ревности ударил ножом в грудь свою сожительницу. От телесных повреждений она умерла на месте происшествия.

Фигуранта задержали и заключили под стражу, он сотрудничает со следствием. Проведенное освидетельствование показало, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.

«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъяты орудие и биологические следы преступления, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отписались следователи.