Проблемный долгострой «Диалога» сдали в Хабаровске

Здание расположено на улице Кавказской, возводилось с привлечением денежных средств граждан. Дом должны были сдать в 2016 году, однако сроки много раз переносились. В августе 2020 года застройщика признали банкротом, а руководитель компании был осужден на четыре года лишения свободы за хищение средств дольщиков.
Объектом с марта 2022 года занимался региональный фонд по защите прав граждан — участников долевого строительства. При участии сотрудников надзорного ведомства 27 июня 2024 года объект был достроен, получено заключение о его соответствии. Квартиры в указанном доме получат 202 участника долевого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.