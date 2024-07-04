Проблемный долгострой «Диалога» сдали в Хабаровске

Здание расположено на улице Кавказской, возводилось с привлечением денежных средств граждан. Дом должны были сдать в 2016 году, однако сроки много раз переносились. В августе 2020 года застройщика признали банкротом, а руководитель компании был осужден на четыре года лишения свободы за хищение средств дольщиков.