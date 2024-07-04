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Проблемный долгострой «Диалога» сдали в Хабаровске

В Хабаровске сдан в эксплуатацию дом, который в 2014 году начала строить компания «Диалог».

Источник: Reuters

Здание расположено на улице Кавказской, возводилось с привлечением денежных средств граждан. Дом должны были сдать в 2016 году, однако сроки много раз переносились. В августе 2020 года застройщика признали банкротом, а руководитель компании был осужден на четыре года лишения свободы за хищение средств дольщиков.

Объектом с марта 2022 года занимался региональный фонд по защите прав граждан — участников долевого строительства. При участии сотрудников надзорного ведомства 27 июня 2024 года объект был достроен, получено заключение о его соответствии. Квартиры в указанном доме получат 202 участника долевого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура