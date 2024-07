Ученые предупредили об опасном для людей космическом шторме

Связанные с солнечными вспышками протонные штормы, совпавшие с ослаблением геомагнитного поля Земли, могут быть опасными для здоровья человека. Об этом сообщила группа ученых в исследовательской статье для американского научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).