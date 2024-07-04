Хабаровчанам рассказали, как полакомиться грибами и не отравиться

В Хабаровском крае в разгаре грибной сезон. Любители тихой охоты радуются «улову» сморчков, вешенок, подосиновиков. Недавно в лесах появились белые грибы. Тихая охота приносит не только радость, но может быть и опасной. Отравиться можно как по ошибке взятой поганкой, так и съедобными, но неправильно приготовленными грибами. Как выбирать и готовить «лешье мясо», ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии.
Что важно знать?
Собирать грибы следует только в лесу, вдали от промышленных предприятий и трасс. Эти дары леса впитывают и накапливают выхлопные газы, соли тяжелых металлов, ядохимикаты, а значит, риск заболеть из-за употребления городских грибов в пищу очень высок.
Микологи выделяют ложные грибы — ядовитые, которые маскируются под съедобные. Наиболее опасна бледная поганка, которую часто путают с сыроежкой зелёной и шампиньонами. При любой термической обработке ее яд не теряет своей силы. Запомните отличие: у бледной поганки утолщена нижняя часть ножки, а у сыроежки она конусообразная.
Можно отравиться даже съедобными грибами, если собрать их в месте, которое было обработано пестицидами или ядохимикатами для борьбы с вредителями.
Грибы важно готовить правильно. Предварительно их нужно отварить в течение 10 минут, воду слить, промыть отваренные грибы и приготовить как обычно. Такая процедура поможет снизить содержание токсичных элементов в продукте. Только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный — безусловно съедобные грибы, которые можно готовить без заблаговременного отваривания.
Как правильно себя вести на «тихой охоте» и после нее
Собирайте только хорошо знакомые виды грибов в корзины или коробы — так они дольше будут свежими.
Срезайте каждый с целой ножкой.
Собранные грибы нужно сразу перебрать и отсортировать, выбросить червивые, перезревшие, без ножек, дряблые — такие в пищу не годятся.
Готовьте грибы в день сбора. Как любой белок, они очень быстро портятся.
Можно ли давать грибы детям?
Не рекомендуют кормить грибами детей до 14 лет. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания, и отравление малыши переносят тяжелее.
Отравление — как выявить и лечить?
Бледная поганка содержит токсин фаллоидин, даже небольшой фрагмент гриба может привести к летальному исходу, обычно в течение 5−7 дней. Симптомы отравления: острая боль в животе, рвота, температура до 40 градусов, бледная кожа и сильная испарина. Употребление галерины окаймленной может привести к повреждению печени. Фиксируется сильная рвота, диарея и озноб.
При отравлении грибами необходимо срочно вызвать «скорую». В ожидании приезда медиков оказать доврачебную помощь:
— вызвать рвоту (если ее не было), желательно сохранить отторгнутые фрагменты грибов для последующего исследования;
— промыть желудок раствором соли (чайная ложка на литр воды);
— принять активированный уголь из расчета одна таблетка на 10 кг веса.