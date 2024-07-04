Хабаровчанам рассказали, как полакомиться грибами и не отравиться

В Хабаровском крае в разгаре грибной сезон. Любители тихой охоты радуются «улову» сморчков, вешенок, подосиновиков. Недавно в лесах появились белые грибы. Тихая охота приносит не только радость, но может быть и опасной. Отравиться можно как по ошибке взятой поганкой, так и съедобными, но неправильно приготовленными грибами. Как выбирать и готовить «лешье мясо», ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии.