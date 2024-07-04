В Перми после скандала к гимназии Дягилева присоединят школу № 21

В 2022 году из-за аварийного состояния школу закрыли, а детей распределили по школам № 28 и № 61. Весной этого года часть учеников решили «подселить» и в Дягилевскую гимназию, однако родители и педагоги элитной школы выступили против. Они даже пожаловались Путину. В ситуацию пришлось вмешаться мэру Перми. Эдуард Соснин заявил, что гимназия недозагружена, а родителей и учителей предостерег от «некорректных высказываний».