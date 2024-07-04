В Перми после скандала к гимназии Дягилева присоединят школу № 21

В документе сообщается, что организационные и финансовые процедуры рассчитаны на полгода, а после слияния двух образовательных учреждений Дягилевская гимназия сохранит свое название.
О том, что часть учеников школы № 21 с нового учебного года будет учиться в элитной гимназии, стало известно в апреле. После того как городские власти объявили об этом, родители гимназистов и педагоги выразили недовольство.
Самое здание школы № 21 является объектом культурного наследия регионального значения и находится в историческом центре города на улице Сибирской.
В 2022 году из-за аварийного состояния школу закрыли, а детей распределили по школам № 28 и № 61. Весной этого года часть учеников решили «подселить» и в Дягилевскую гимназию, однако родители и педагоги элитной школы выступили против. Они даже пожаловались Путину. В ситуацию пришлось вмешаться мэру Перми. Эдуард Соснин заявил, что гимназия недозагружена, а родителей и учителей предостерег от «некорректных высказываний».
В конце мая чиновники мэрии встретились с родителями учеников школы № 21 и представили дорожную карту реорганизации учебного заведения. Детей из начальной школы предложили зачислить в школу № 28, а старшеклассникам предложили перейти в гимназию № 11. Родители не согласны с этими условиями и уже обратились в краевую прокуратуру и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.