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В Перми назначили нового начальника УЭБ

Ранее этот пост занимал Роман Тимофеев.

Источник: Комсомольская правда

В пермском МВД произошли кадровые изменения. Временно исполняющим обязанности руководителя управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю назначен полковник полиции Игорь Марьин. Информация об этом появилась на сайте регионального МВД.

Напомним, что ранее этот пост занимал полковник Роман Тимофеев, но в конце прошлого месяца он ушел в отставку. Марьин на тот момент был его заместителем.

Ранее «Комсомолка» писала, что с поста начальника городского управления МВД уйдет Станислав Кравченко, вместе с ним своих должностей лишатся начальник полиции Дмитрии Иванове и заместитель начальника полиции по оперативной работе Юрий Фомичев.