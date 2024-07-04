В Перми назначили нового начальника УЭБ

В пермском МВД произошли кадровые изменения. Временно исполняющим обязанности руководителя управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю назначен полковник полиции Игорь Марьин. Информация об этом появилась на сайте регионального МВД.
Напомним, что ранее этот пост занимал полковник Роман Тимофеев, но в конце прошлого месяца он ушел в отставку. Марьин на тот момент был его заместителем.
Ранее «Комсомолка» писала, что с поста начальника городского управления МВД уйдет Станислав Кравченко, вместе с ним своих должностей лишатся начальник полиции Дмитрии Иванове и заместитель начальника полиции по оперативной работе Юрий Фомичев.