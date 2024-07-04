«Приступ с сердцем и невыносимая духота»: экс-худрук «Пятого театра» рассказал об условиях в тюрьме

Бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Никиту Гриншпуна, который уже отбывает наказание по предыдущему приговору, снова судят. В Первомайском райсуде идёт процесс по той же ч. 2 ст. 159 — мошенничество в крупном размере.
В этот раз Никиту Юльевича обвиняют в том, что он устроил в театр на должность менеджера по рекламе свою сожительницу Марию Сиволап. По мнению следствия, фактически она не работала, но получала ежемесячно порядка 50 тысяч рублей.
«Таким образом, с 1 ноября 2018 года по 25 декабря 2020-го театру был причинён ущерб в размере 1,1 млн рублей, — пояснила порталу Om1.ru старший помощник прокурора Советского округа Юлия Винтенко. — Изначально она всё отрицала, утверждая, что выполняла свои должностные обязанности. Но во время дальнейших показаний и очной ставки с Гриншпуном признала, что была оформлена фиктивно. Полученные деньги они делили с обвиняемым и тратили на личные нужды. Пока она проходит по делу как свидетель. Вопрос о привлечении её к уголовной ответственности пока не решён. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет колонии».
Под руководством Гриншпуна театр, доставшийся ему с миллионными долгами, начал зарабатывать почти вдвое больше. Долги были погашены. В 2020 году труппа впервые за долгое время была номинирована на самый престижный театральный фестиваль страны «Золотая маска». А через день после возвращения в Омск Никите Гриншпуну вручили постановление об уголовном деле в отношении него. Его обвиняли по двум тяжким экономическим статьям — мошенничестве и получении взятки в крупном размере.
Следователи установили, что руководитель взял на работу фиктивного осветителя, а его зарплату 150 тысяч рублей в месяц присваивал. Однако многочисленные свидетели подтвердили, что Гриншпун, имеющий профильное образование, ставил свет для своих постановок самостоятельно. Эксперты пояснили, что к такому решению прибегли в связи с экономией средств театра. Ведь услуги профессионального осветителя обошлись бы куда дороже — от 200 000 до 700 000 тысяч рублей. Соответственно, о каком хищении может идти речь, если Гриншпун получал деньги за работу, которую выполнял.
Адвокат подсудимого Андрей Хабаров тогда пояснил: это делалось, чтобы немного сократить алименты, которые худрук платил своей бывшей жене и ребёнку.
С этой же целью он договорился с давним знакомым режиссёром Денисом Шибаевым. Тот впоследствии стал главным свидетелем обвинения.
Чтобы компенсировать Шибаеву риски, Гриншпун в качестве благодарности оплачивал ему авиаперелёты, фитнес-зал и прочее. Тем не менее следствие пришло к выводу, что худрук получал от режиссёра взятки за неувольнение.
Ключевым стал эпизод с переводом в размере 400 тысяч рублей. Гриншпун вместе со своей девушкой отдыхал на Сицилии и решил купить часы. По версии стороны защиты, попросил у Шибаева в долг те самые 400 тысяч. Именно их и посчитали взяткой.
В 2023 году Первомайский суд вынес приговор, поразивший даже далёких от искусства людей. Никиту Гриншпуна осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима. То есть человека, никогда не имевшего криминального прошлого, отправили отбывать наказание вместе с убийцами и насильниками.
Решение обжаловали в облсуде обе стороны. Гособвинение и вовсе требовало 11 лет колонии строгого режима.
В Омске адвокатам Никиты Гриншпуна в результате апелляции удалось лишь немного снизить срок заключения — на один год. Но, видимо, ненадолго.
По новому обвинению Никите Гриншпуну снова грозит до 10 лет колонии. Даже с учётом сложения наказаний что-то к уже назначенному наказанию добавят.
Со стороны защиты во время нового процесса выступала бывший замдиректора театра. Она утверждала, что видела Марию Сиволап в театре не менее десяти раз, а остальное время та, вероятно, работала удалённо. Кроме того, менеджер по рекламе разрабатывала проекты баннеров и граффити с продвижением «Пятого театра». Их потом планировали размещать на омских зданиях. Но в итоге проект свернули.
Далее зачитали показания свидетелей обвинения.
Одна из сотрудниц театра пояснила следующее:
«Должность менеджера по рекламе у нас появилась с приходом Сиволап. Но все эти обязанности продолжала выполнять другая сотрудница. Потом я выяснила, что мы с Сиволап занимаем одинаковые должности, но она получает 50 тысяч рублей, а я 25 тысяч, притом что я видела её в театре один раз. Возможно, она оказала театру какую-то единоразовую помощь с соцсетями. Но больше она ничего не делала. Представленные ей эскизы баннеров были плагиатом».
«Я в действительности не работала и не могла это делать, — пояснила она. — Так как в это время проходила обучение в Москве. Гриншпун заверил меня, что всё законно и ответственность за это несёт только он, мне ничего не грозит. Полученные деньги мы тратили на собственные нужды».
Никита Гриншпун также сначала отрицал, что оформил фиктивного сотрудника. Но в последнем слове на суде полностью признал свою вину. Также он обратился к судье с просьбой о помощи.
«У меня высокое давление и много сопутствующих заболеваний, — пояснил он. — В последнее время состояние ухудшилось. Сегодня утром у меня был приступ с сердцем».
Никита Юльевич сообщил, что ему пришлось писать ходатайство, чтобы в 30-градусную жару ему хотя бы разрешили передать необходимые лекарства, приоткрыть окно в камере и лечь. Поясним, что заключённые, находящиеся на строгом режиме, должны весь день до отбоя проводить на ногах.
Прения сторон и, возможно, приговор по этому драматичному во всех отношениях уголовному делу запланирован на 15 июля.