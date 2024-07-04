«Приступ с сердцем и невыносимая духота»: экс-худрук «Пятого театра» рассказал об условиях в тюрьме

«Должность менеджера по рекламе у нас появилась с приходом Сиволап. Но все эти обязанности продолжала выполнять другая сотрудница. Потом я выяснила, что мы с Сиволап занимаем одинаковые должности, но она получает 50 тысяч рублей, а я 25 тысяч, притом что я видела её в театре один раз. Возможно, она оказала театру какую-то единоразовую помощь с соцсетями. Но больше она ничего не делала. Представленные ей эскизы баннеров были плагиатом».