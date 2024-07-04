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В Новосибирске ожидаются непрерывные дожди и до +27 градусов

Ночью температура воздуха может опуститься до +18 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 74% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Reuters

Синоптики «Яндекс погода» рассказали, какая погода ожидается во второй половине недели в Новосибирске. Так, по данным специалистов, дожди будут идти до воскресенья.

В пятницу, 5 июля, ночью температура воздуха будет составлять +18…+23 градуса, а днем — +24…+25 градусов.

В субботу, 6 июля, ночью столбики термометров также не опустятся ниже +18 градусов, а днем поднимутся до +27 градусов.

В воскресенье, 7 июля, ночью температура воздуха будет до +20 градусов, а днем — до +25 градусов. Ранее мы писали о том, что 77 человек попали в больницу из-за жары в Новосибирской области. Иван Быкадоров.