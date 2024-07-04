В Новосибирске ожидаются непрерывные дожди и до +27 градусов

Синоптики «Яндекс погода» рассказали, какая погода ожидается во второй половине недели в Новосибирске. Так, по данным специалистов, дожди будут идти до воскресенья.
В пятницу, 5 июля, ночью температура воздуха будет составлять +18…+23 градуса, а днем — +24…+25 градусов.
В субботу, 6 июля, ночью столбики термометров также не опустятся ниже +18 градусов, а днем поднимутся до +27 градусов.
В воскресенье, 7 июля, ночью температура воздуха будет до +20 градусов, а днем — до +25 градусов. Ранее мы писали о том, что 77 человек попали в больницу из-за жары в Новосибирской области. Иван Быкадоров.