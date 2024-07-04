В Екатеринбурге 21% выпускников школ будут пересдавать ЕГЭ

В екатеринбургских школах на сдачу ЕГЭ в дополнительные дни — 4 и 5 июля — заявились 1412 выпускников 11-х классов, что составило 21% от общего количества детей, заканчивающих в этом году школу. В уральской столице в эти дни будут работать 15 пунктов проведения ЕГЭ.
В четверг обществознание будут сдавать 334 человека, информатику — 317, русский язык — 126, химию — 93, иностранный язык — 67, физику — 7 человек.
В пятницу, 5 июля, ЕГЭ по математике (профильный уровень) будут сдавать 198 человек, еще 50 — базовый, биологию — 94 человека, иностранный язык (устный) — 67, историю — 31, литературу — 25, географию — 3 человека.