В Екатеринбурге 21% выпускников школ будут пересдавать ЕГЭ

В екатеринбургских школах на сдачу ЕГЭ в дополнительные дни — 4 и 5 июля — заявились 1412 выпускников 11-х классов, что составило 21% от общего количества детей, заканчивающих в этом году школу. В уральской столице в эти дни будут работать 15 пунктов проведения ЕГЭ.