Более 130 тысяч казахстанцев запретили себе участвовать в азартных играх

Как уточнили в ведомстве, до запуска этой услуги в списке было чуть более 3 тысяч человек.
С 18 марта в пилотном режиме работает онлайн-услуга, позволяющая гражданам самостоятельно ограничить участие в азартных играх на срок от 6 месяцев до года.
Отмечается, что ограничение распространяется только на легальные игорные компании с лицензией.
«Будьте бдительны! Самоограничение не распространяется на нелегальные интернет-казино и букмекерские конторы. Избегайте посещения незаконных ресурсов».
Чтобы подключить услугу, необходимо скачать на свой телефон мобильное приложение eGov mobile и иметь электронную цифровую подпись. Право отзыва поданного заявления не предусматривается. Напротив, самоограничение можно продлить.