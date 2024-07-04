ФСБ ввела новые ограничения для пользователей IP-телефонии

Власти уже несколько лет активно борются с телефонным мошенничеством, объем которого резко вырос после начала специальной военной операции на Украине. Значительный объем таких звонков идет с территории других государств, в частности, из Украины с подстановкой российских номеров. В июне этого года подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» запретил операторам связи пропускать звонки с номеров, не зарегистрированных в системе «Антифрод», которая должна блокировать вызовы с подменных номеров. Это означает, что абоненты операторов, не подключенных к этой системе, не смогут дозвониться до других абонентов. Российские операторы должны были начать взаимодействовать с «Антифродом» до 1 марта этого года, но часть до сих пор остается не подключенной.