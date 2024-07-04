Губернатор Херсона Сальдо заявил о сокращении населения в шесть раз

В Херсоне происходит насильственная мобилизация мужчин и падение числа населения, заявил Садьдо.
В оккупированном ВСУ Херсоне население сократилось в шесть раз. Также в городе за второй квартал 2024 года на 15% выросли цены на товары, однако при этом доходы местных жителей падают. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Общественно-экономическая жизнь города умирает, так как значительная часть остававшихся мужчин мобилизована или укрывается от мобилизации. По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тысяч жителей, по нашем оценкам на самом деле в Херсоне не более 50 тысяч человек — все, что осталось от 300-тысячного города», — заявил Сальдо. Его слова передает РИА Новости.
Владимир Сальдо добавил, что в городе также падают доходы населения, а цены на товары растут. Так, они увеличились на 15−20% за второй квартал 2024 года. Также, по словам губернатора региона, в Херсоне наблюдается активная кампания по насильственной мобилизации мужчин, за что отвечают прибывшие с запада Украины сотрудники ТЦК. Сообщается о попытках начать «уточнение данных» среди военнообязанных женщин, работающих в медицинской сфере.
Помимо прочего, Сальдо утверждает, что в городе происходит вымогательство взяток и выписывание крупных штрафов. Он также заявляет о конфискации автомобилей у граждан на пользу боевиков. Подавленное настроение можно наблюдать даже среди проукраински настроенных жителей Херсона. Также происходит рост недовольства властями Киева среди населения. Владимир Сальдо подчеркивает, что оккупационные силы не намерены покидать Херсон добровольно, и подразумевает, что для их изгнания потребуются активные действия.
В Херсоне ранее произошла вспышка холеры. В связи с этим было госпитализировано 100 человек, еще 12 погибли. Случаи заражения происходят как среди военных, так и местного населения. URA.RU в своем материале собрало информацию об этой болезни, ее симптомы и способы передачи.