Губернатор Херсона Сальдо заявил о сокращении населения в шесть раз

«Общественно-экономическая жизнь города умирает, так как значительная часть остававшихся мужчин мобилизована или укрывается от мобилизации. По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тысяч жителей, по нашем оценкам на самом деле в Херсоне не более 50 тысяч человек — все, что осталось от 300-тысячного города», — заявил Сальдо. Его слова передает РИА Новости.