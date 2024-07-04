В Иркутске проходят торжественные мероприятия в честь 50-летия БАМа

Александр Ведерников подчеркнул, что юбилей БАМа — важное событие не только для ветеранов-строителей, но и для молодого поколения.
— Средний возраст строителей БАМа был 25 лет. Молодые люди строили не просто магистраль, они строили новую страну. Закалялся суровый бамовский характер, создавалось полное понимание дружбы, бригадной работы. Люди влюблялись, появлялись семьи, рождались дети, формировалась судьба. Пример трудового подвига бамовцев сегодня актуален как никогда. Наши молодые люди должны быть воодушевлены им, не бояться принимать именно такие вызовы, не бояться участвовать в таких стройках, развивать себя и строить будущую Россию, — сказал Александр Ведерников.
Председатель регионального парламента принял участие в открытии памятной доски в честь отправки на строительство БАМа первого Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XVII съезда ВЛКСМ. Кроме того, со станции иркутского вокзала отправился в путь эстафетный поезд сообщением Иркутск — Тында — Иркутск. Его пассажирами стали первостроители и ветераны БАМа из Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края. По пути в столицу БАМа поезд сделает остановки на станциях ВСЖД: Тайшет, Лена, Звездная, Ния, Киренга, Улькан, Северобайкальск, Окусикан, Таксимо, Куанда, Балбухта, Новая Чара. На обратной дороге поезд остановится на станциях Кюхельбекерская, Новый Уоян, Ангоя и Кичера. На всех этих станциях состоятся праздничные митинги, чествования ветеранов БАМа, строителей и работников магистрали. Кроме того, на БАМ поедут участники студенческих строительных отрядов из Иркутской области. Больше 200 человек заступят на трудовую вахту по проекту «БАМ 2.0».