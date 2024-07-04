В Иркутске проходят торжественные мероприятия в честь 50-летия БАМа

Председатель регионального парламента принял участие в открытии памятной доски в честь отправки на строительство БАМа первого Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XVII съезда ВЛКСМ. Кроме того, со станции иркутского вокзала отправился в путь эстафетный поезд сообщением Иркутск — Тында — Иркутск. Его пассажирами стали первостроители и ветераны БАМа из Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края. По пути в столицу БАМа поезд сделает остановки на станциях ВСЖД: Тайшет, Лена, Звездная, Ния, Киренга, Улькан, Северобайкальск, Окусикан, Таксимо, Куанда, Балбухта, Новая Чара. На обратной дороге поезд остановится на станциях Кюхельбекерская, Новый Уоян, Ангоя и Кичера. На всех этих станциях состоятся праздничные митинги, чествования ветеранов БАМа, строителей и работников магистрали. Кроме того, на БАМ поедут участники студенческих строительных отрядов из Иркутской области. Больше 200 человек заступят на трудовую вахту по проекту «БАМ 2.0».