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На западе столицы временно изменится схема движения транспорта

В связи с проведением велогонки «Столица» в городе будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах на западе города.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Так, с 00:01 5 июля до 08:00 7 июля автомобилисты не смогут проехать по одной крайней левой полосе на Университетской площади (при движении в сторону Университетского проспекта).

С 06:00 до 12:00 нельзя будет проехать на участках улиц Косыгина, Мосфильмовской (при движении в сторону Воробьевского шоссе), Потылихе (при движении в сторону Бережковской набережной).

Кроме того, будет недоступна Университетская площадь, Воробьевское шоссе, Мичуринский проспект, 1-й Сетуньский проезд (при движении в сторону Воробьевского шоссе), участок дублера проспекта Вернадского (при движении в сторону центра).

В это же время будут закрыты две крайние правые полосы на Университетском проспекте (при движении в сторону Мичуринского проспекта).

На участках временного ограничения движения запрещена парковка с 00:01 5 июля до окончания мероприятия.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Подробная информация — на официальном сайте Центра организации дорожного движения.