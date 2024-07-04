На западе столицы временно изменится схема движения транспорта

Так, с 00:01 5 июля до 08:00 7 июля автомобилисты не смогут проехать по одной крайней левой полосе на Университетской площади (при движении в сторону Университетского проспекта).
С 06:00 до 12:00 нельзя будет проехать на участках улиц Косыгина, Мосфильмовской (при движении в сторону Воробьевского шоссе), Потылихе (при движении в сторону Бережковской набережной).
Кроме того, будет недоступна Университетская площадь, Воробьевское шоссе, Мичуринский проспект, 1-й Сетуньский проезд (при движении в сторону Воробьевского шоссе), участок дублера проспекта Вернадского (при движении в сторону центра).
В это же время будут закрыты две крайние правые полосы на Университетском проспекте (при движении в сторону Мичуринского проспекта).
На участках временного ограничения движения запрещена парковка с 00:01 5 июля до окончания мероприятия.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Подробная информация — на официальном сайте Центра организации дорожного движения.