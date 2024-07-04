Минфин даст возможность сэкономить на длинных вкладах

Руководитель практики налогового консалтинга для частных клиентов «ФБК Legal» Лилия Юлгушева объяснила на примере, как будут действовать льготы. Например, человек открыл вклад на один миллион рублей, срок — 24 месяца, ставка — 17% годовых. Если допустить, что ключевая ставка Центрального Банка не изменится и будет составлять 16% годовых, то в конце срока действия вклада этот человек получит 340 тысяч рублей, из которых только 20 тысяч будут облагаться налогом. Налог в таком случае составит примерно две с половиной тысячи рублей.