Пчелы Новосибирской области стали агрессивными из-за химикатов, которыми обрабатывают поля рапса. Слова местного пчеловода передает Om1 Новосибирск.
— Буквально неделю назад зацвёл желтый рапс, его начали обрабатывать от вредителя. Сейчас мы беспокоимся, что могут травануть пчелу, потому что она уже собирает нектар. От пасеки до поля 1,5 — 2 километра. Инсектицид, которым они обрабатывают, в течение двух недель ещё действует на все виды насекомых, — рассказывает мужчина.
Пчеловод отмечает, что при попадании химии на насекомое, оно умирает из-за паралича. Такая же судьба ждет и пчел, летающих на территории поля во время обработки. Следующее распыление веществ произойдет
— Они обрабатывают первым классом — он самый ядовитый и для пчёл губительный. Это отрава. Человека даже нельзя подпускать к этому полю. Фермеры пишут, что семь дней нельзя пчёл выпускать. А как я их не выпущу, семь дней в ульях держать? — добавил пчеловод.
Из-за ядов пчелы стали агрессивными. В ближайшие выходные пчеловод намерен обсудить с аграриями необходимость обработки полей, если растения здоровы. Фермеры же заявляют, что каждая обработка происходит в рамках закона.