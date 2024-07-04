Пчелы Новосибирской области стали агрессивными из-за химикатов

— Буквально неделю назад зацвёл желтый рапс, его начали обрабатывать от вредителя. Сейчас мы беспокоимся, что могут травануть пчелу, потому что она уже собирает нектар. От пасеки до поля 1,5 — 2 километра. Инсектицид, которым они обрабатывают, в течение двух недель ещё действует на все виды насекомых, — рассказывает мужчина.