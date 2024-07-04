Как, когда и сколько — разобрались в нюансах ремонта в подъезде

Например, ремонт в подъезде обошелся в 1 600 рублей, а общая площадь всех квартир составляет 1 000 кв. м. Если площадь вашей квартиры 54,4 кв. м, нужно будет заплатить: 1 600: 1 000×54,4 = 87,04 рубля. При этом сосед, у которого квартира 80 кв. м, оплатит: 1 600: 1 000×80 =128 рублей.