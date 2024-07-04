Как, когда и сколько — разобрались в нюансах ремонта в подъезде

Когда выполняется текущий ремонт подъезда?
Необходимость его проведения определяется по результатам ежегодных осенних и весенних осмотров жилищного фонда с учетом фактического состояния подъездов, а также по обращениям жителей. Важно отметить, что есть два вида ремонта подъезда: плановый и внеплановый.
Как проходит подготовка к плановому ремонту подъезда?
До начала ремонта в подъезде на доске информирования, сайте КУП ЖКХ либо иным доступным для жителей способом размещается информация о:
- планируемых работах и их ориентировочной стоимости;
- сроках проведения ремонта;
- контактных данных должностного лица, к которому можно обратиться с вопросами и (или) пожеланиями;
- дате и месте проведения, повестке дня общего собрания жильцов. Такое собрание, как правило, проводится не меньше чем за десять дней до начала ремонта в подъезде.
Какие решения могут принять жильцы на общем собрании?
На общем собрании доводится информация о стоимости работ за 1 кв. м, а жильцы могут:
- согласовать перечень и качество материалов, которые будут использованы при ремонте;
- выбрать цветовое решение своего подъезда;
- избрать своего представителя, который будет участвовать в приемке работ после их окончания.
Также на собрании обсуждается вопрос предоставления рассрочки (до 6 месяцев). По итогам собрания составляется протокол, жителям предлагаются к заключению договоры на оказание услуги по текущему ремонту.
Как рассчитывается размер платы за текущий ремонт?
Данная величина исчисляется исходя из фактической стоимости, определенной в акте выполненных работ к договору на оказание услуг по текущему ремонту, в доле, соразмерной общей площади жилых и нежилых помещений, принадлежащих и занимаемых плательщиками жилищно-коммунальных услуг.
Например, ремонт в подъезде обошелся в 1 600 рублей, а общая площадь всех квартир составляет 1 000 кв. м. Если площадь вашей квартиры 54,4 кв. м, нужно будет заплатить: 1 600: 1 000×54,4 = 87,04 рубля. При этом сосед, у которого квартира 80 кв. м, оплатит: 1 600: 1 000×80 =128 рублей.
Плата за текущий ремонт предъявляется всем собственникам (нанимателям) квартир в подъезде, в том числе отказавшимся от заключения договора. Фактические затраты на работы, которые оплачивают жильцы, будут включены в извещения о размере платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением.
За что платят потребители ЖКУ в ходе ремонта подъезда?
Потребители ЖКУ в ходе ремонта подъезда платят за:
- расшивку швов, заделку выбоин, трещин, отдельных участков стен;
- восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков; выравнивание стен и потолков, восстановление и укрепление лепных декоративных деталей;
- заделку выбоин, трещин в цементных, бетонных полах, ремонт, замену покрытий полов без изменения конструкции;
- замену оконной и дверной фурнитуры;
- окраску дверей шахты и кабины лифта, купе кабины лифта;
- малярные работы;
- ремонт, замену отдельных элементов мусоропроводов;
- ремонт, замену, окраску входных дверей в подъезды и в приквартирные тамбуры;
- замену окон ПВХ или отдельных стеклопакетов;
- замену доводчиков на дверях;
- замену, ремонт перил, поручней и ограждений лестничных маршей в подъездах, восстановление накладок на поручни в подъездах;
- установку, ремонт, замену абонентских почтовых шкафов;
- окраску металлических перил, балконных решеток, экранов (с внутренней стороны) балконов и лоджий, частичную или полную замену поручней балконных ограждений.
Могут ли жители отказаться от ремонта организациями ЖКХ?
Такая возможность есть — при условии выполнения работ собственными силами и в определенный срок. Если это обязательство не соблюдается, данные работы выполнят организации ЖКХ.