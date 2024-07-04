Красноярский официальный пляж на Татышев откроется 5 июля

Официальный пляж на красноярском острове отдыха Татышев в западной стороне от Октябрьского моста откроется уже завтра, 5 июля. Как сообщили в администрации парка, сейчас там проводится техническое обслуживание — специалисты убирают территорию и дно от мусора, выполняют работы по содержанию территории. Напомним, временно закрыли пляж 3 июля.
Отметим, что это место — единственное в Красноярске, где можно купаться. Плавать в других городских водоёмах запрещено. Знаки там установлены неслучайно, дно не проверяется и не очищается, не работают на несанкционированных пляжах и спасатели.
Не рискуйте своей жизнью, не надейтесь на «авось». Соблюдайте простые, но важные правила.
Ранее мы писали, что в июне 2024 года в крае утонули 22 человека, в том числе четверо детей.