В Астане усилили меры безопасности в основной день саммита ШОС

На улицах города стоят бронеавтомобили, также в центре дежурят полицейские. Часть дорог перекрыта из-за движения кортежей.
Президент России Владимир Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».
Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.