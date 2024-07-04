Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане усилили меры безопасности в основной день саммита ШОС

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Меры безопасности на улицах Астаны в основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества еще строже, чем днем ранее, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

На улицах города стоят бронеавтомобили, также в центре дежурят полицейские. Часть дорог перекрыта из-за движения кортежей.

Президент России Владимир Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

ШОС