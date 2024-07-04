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Топ-5 новостей в Молдове на 4 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 4 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

1. Оазу Нантой — «КП» об оскорблениях ансамбля «Жок» и репатриации жителей Приднестровья в Россию: «Никому ничего не должен! Танцоров в лицо не знаю, а вылизывание одного места разве способствует реинтеграции Левобережья?!».

2. «Если народ исчезает, значит, государство недееспособно»: Больше всего людей покинуло Молдову в «хорошие времена» при PAS, теперь у нас численность населения — на уровне 1953 года.

3. Вот таких бы людей да в руководство Молдовы: Житель Кишинева нашел на улице огромную сумму денег и отнес в полицию — теперь ищут владельца такого богатства.

4. В Молдове до выходных свирепствует магнитная буря: А мы ищем причину недомоганий и головных болей.

5. В четверг можно по домам не прятаться: В Молдове 4 июля не будет убийственной жары, но и дождей уже ждать не стоит.