Топ-5 новостей в Молдове на 4 июля

1. Оазу Нантой — «КП» об оскорблениях ансамбля «Жок» и репатриации жителей Приднестровья в Россию: «Никому ничего не должен! Танцоров в лицо не знаю, а вылизывание одного места разве способствует реинтеграции Левобережья?!».
2. «Если народ исчезает, значит, государство недееспособно»: Больше всего людей покинуло Молдову в «хорошие времена» при PAS, теперь у нас численность населения — на уровне 1953 года.
3. Вот таких бы людей да в руководство Молдовы: Житель Кишинева нашел на улице огромную сумму денег и отнес в полицию — теперь ищут владельца такого богатства.
4. В Молдове до выходных свирепствует магнитная буря: А мы ищем причину недомоганий и головных болей.
5. В четверг можно по домам не прятаться: В Молдове 4 июля не будет убийственной жары, но и дождей уже ждать не стоит.